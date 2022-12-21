تفاصيل حالة ماطرة واسعة تشمل أغلب مناطق المملكة نهاية الأسبوع

ومع دخولنا في ساعات ظهيرة وعصر الجمعة، تتحرك تلك الجبهة الهوائية الباردة تدريجيًّا نحو الجنوب الشرقي، وتتسبب هذه الحركة البطيئة للجبهة في هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتكون مترافقة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا؛ وذلك على أجزاء واسعة من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وحائل، والقصيم، وشمال منطقة الرياض إداريًّا، كما تمتد الأمطار لأجزاء من جنوب الجوف والحدود الشمالية (رفحاء، العويقلية، عرعر) وشمال المنطقة الشرقية، ويُخشى من تَشكّل السيول وجريان الأودية في السفوح والمنحدرات الجبلية؛ في حين يكون الطقس مغايرًا تمامًا في العاصمة الرياض وأجزاء عدة من جنوب ووسط المنطقة الشرقية؛ بحيث ترتفع درجات الحرارة وتنشط الرياح الجنوبية، ويكون الطقس دافئًا ومغبرًا بعض الشيء في تلك المناطق.