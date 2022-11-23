الشهيل: جائحة كورونا شكّلت تهديدًا للتقدم المحرز في مواجهة مقاومة المضادات

وتابعت: تُشكل مقاومة المضادات الحيوية، التي تُعرف باختصار AMR، أكبر المخاطر على الصحة العالمية حاليًّا؛ حيث يمكنها التأثير بشكلٍ سلبي وإلحاق الضرر بأي شخص بصرف النظر عن العمر وبلد الإقامة. كما تُعتبر السبب المباشر لنحو 1.27 مليون حالة وفاة سنويًّا، في حين ترتبط أسباب ما يقرب من 5 ملايين حالة وفاة سنويًّا بمقاومة المضادات الحيوية. ومن المتوقع، في ظل غياب الإجراءات اللازمة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية، أن تتسبب بنحو 10 ملايين حالة وفاة على مستوى العالم سنويًّا بحلول العام 2050، وهذه النسبة تتجاوز حالات الوفاة التي تسببها الأمراض السرطانية حاليًّا.