متحدث "الجمارك" عقب ضبطية "الفلفل والجوافة": لهم بالمرصاد مهما تعدّدت وسائلهم

أكّد المتحدثُ باسم "الزكاة والضريبة والجمارك" حمود الحربي، المضيَّ قدمًا في إحكام الرقابة الجمركية في جميع منافذ المملكة؛ لحماية أبنائنا وبناتنا من آفة المخدرات.
وقال "الحربي": "مهما تعددت وسائل أرباب التهريب نحن لهم بالمرصاد".
وفي وقت سابق اليوم كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمكُّن فرقها في ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون تجاوزت مليون حبة، عُثِر عليها مُخبَّأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.
وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر ميناء ضباء، عبارة عن "فلفل وجوافة" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، عُثر على "1,006,518" حبة كبتاجون مُخبّأة ضمن الإرسالية.
وأفادت الهيئة بأنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيقُ مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ لضمان القبض على مستقبِل المضبوطات داخل المملكة؛ حيث تمّ القبض عليه.