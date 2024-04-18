متحدث "الجمارك" عقب ضبطية "الفلفل والجوافة": لهم بالمرصاد مهما تعدّدت وسائلهم

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر ميناء ضباء، عبارة عن "فلفل وجوافة" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، عُثر على "1,006,518" حبة كبتاجون مُخبّأة ضمن الإرسالية.