اختتام عالمي لمسابقة اقرأ في "إثراء" ومغربية تحصد لقب "قارئ العام" للعالم العربي

ومع انطلاق الحفل، ألقت مديرة البرامج في "إثراء" نورة الزامل؛ كلمة قالت فيها: إن مسابقة أقرأ سجّلت إنجازات مضيئة في مسيرتها التي انطلقت عام 2013، منوّهة إلى أنه خلال تلك الأعوام تمكّنت المسابقة من تنظيم 9 دورات، وسجّل فيها أكثر من 225 ألف متقدم، كما تلقى منتسبوها نحو 48 ألف ساعة تعليمية، في الوقت الذي شارك في تعزيز قدراتهم وملكاتهم أكثر من 600 متحدث من 30 دولة حول العالم، منوّهة إلى الرحلة التي مرّ بها القرّاء وسط استضافة رموز ثقافية عربية وعالمية، حيث وقف على منصة مسرح "إثراء" 3 أدباء فازوا بجائزة نوبل للأدب، بحسب "الزامل"؛ مضيفةً أن "إثراء" دأبت في كل عام أن تضيف عناصر جديدة في بنية المسابقة كـ"أسفار اقرأ"، "ماراثون اقرأ"، "معرض الكتبية"؛ لتتعمق دورها في تكوين جيل عربي قارئ ومرتبط بالكتاب؛ معلنةً أنه تمّ استحداث جائزتَيْن في نسخة هذا العام، وهما: جائزة "القارئ الواعد"، وجائزة "نص العام".