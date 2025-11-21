توال تختتم مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بإطلاق خدمة "تواصل" وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز البنية التحتية الرقمية داخل المباني

اختتمت شركة توال، الرائدة في البنية التحتية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2025 بإطلاق خدمة "تواصَل" لحلول التغطية الداخلية داخل المباني، بهدف تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية للمشاريع العقارية ورفع موثوقية الاتصال داخلها، عبر توفير تغطية مستقرة لشبكات الاتصالات والإنترنت وتقنيات الواي فاي، بما يسهم في رفع القيمة الاستثمارية للعقارات وتحسين تجربة المستخدمين.
واستعرضت توال خلال مشاركتها في المعرض عددًا من المبادرات والحلول التقنية المتقدمة في مجال البنية التحتية للاتصالات، تشمل حلول التغطية الداخلية الذكية، وتطوير الشبكات الخاصة، وتقنيات المدن الذكية، وحلول دعم التحول الرقمي للمطورين العقاريين ومشاريع التطوير الحضري.
كما شهدت المشاركة توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الجهات المحلية والدولية، شملت شركة الماجدية للتطوير العقاري، وشركة الرمز، وشركة زود، إضافة إلى سوفت بنك؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون في تطوير حلول البنية التحتية الرقمية داخل المباني، وتمكين مشاريع التطوير العقاري من تبني نماذج اتصال أكثر كفاءة وموثوقية وابتكارًا.
وأكدت توال أن مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي تأتي ضمن جهودها لتوسيع نطاق الحلول الرقمية المتقدمة التي توفرها لقطاع التطوير العقاري، والمساهمة في بناء بيئة اتصال أكثر موثوقية واستدامة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، وتمكين مدن أكثر ذكاءً وجودة في الخدمات الرقمية.