توال تختتم مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بإطلاق خدمة "تواصل" وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز البنية التحتية الرقمية داخل المباني

كما شهدت المشاركة توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الجهات المحلية والدولية، شملت شركة الماجدية للتطوير العقاري، وشركة الرمز، وشركة زود، إضافة إلى سوفت بنك؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون في تطوير حلول البنية التحتية الرقمية داخل المباني، وتمكين مشاريع التطوير العقاري من تبني نماذج اتصال أكثر كفاءة وموثوقية وابتكارًا.