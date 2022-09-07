أمانة الرياض: إغلاق معمل مخالف لتصنيع مجسمات المجوهرات

وكانت غرفة العمليات المشتركة أعلنت الشهر الماضي أن حملاتها الميدانية والرقابية نفّذت خلال فترة 6 أشهر الأولى من العام 2022م، أكثر من 5000 زيارة موقع، وضبط أكثر من 4000 عامل مخالف، وإغلاق أكثر من 1200 موقع مخالف، إلى جانب مصادرة العديد المواد العينية والغذائية المخالفة وغير الصالحة.