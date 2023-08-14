"ريف": قطاع العسل يستهدف إنتاج أكثر من 700 ألف طن في السنة

وذكر أن قطاع العسل حقّق في العام الحالي إنتاجًا وصل إلى (3748) طنًا في السنة، بزيادة بلغت 49%، وحقق قطاع الورد والنباتات العطرية إنتاجًا كبيرًا بلغ (651) مليون وردة في السنة، بزيادة 33%، فيما بلغ إنتاج قطاع الفواكه للعام الحالي (90) ألف طن في السنة، بزيادة بلغت 22%، وارتفع إنتاج قطاع المحاصيل البعلية إلى 17% بـ (33) ألف طن في السنة، فيما بلغ إنتاج قطاع البن السعودي "كرز أحمر" (7) آلاف طن في السنة، بزيادة بلغت 16%.