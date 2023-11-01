لجمع فناني العالم في الرياض.. "الفنون البصرية" تستعد لتنظيم مهرجان "رش" فن الجداريات

ويمثّل هذا المهرجان شكلًا فنيًّا نابضاً بالحياة يعكس الآراء المتنوعة للمجتمعات التي يأتي منها، وسيشارك القيّمان بدعوة الفنانين للمهرجان الذي سيجمع أكثر من 30 فنانًا محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، ويلتقي فيه أكثر من 50 متحدثًا وموسيقيًّا ومؤديًا، لتعزيز التبادل الفنّي بين المجتمعات، وستعمل فلمبان إلى جانب لويسون على تحويل أحد المباني القديمة بحي المغرزات إلى رحلة فنيّة لعشاق فن الجداريات، وإتاحة الفرصة لمشاركة المواهب، وإبراز التنوع الثقافي من خلال الأعمال الفنيّة.