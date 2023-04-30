السيول تحاصر القرى المنتشرة على امتداد وادي "تية" بمحايل.. انهيارات وقطع طرق

تحاصر السيول حاليًّا القرى المنتشرة على جنبات وادي "تية" شرق محايل، بعد أن قطعت بعض الطرق، وخاصة الطريق الرئيس الموصل لأبها عبر عقبة شعار.
وأوقفت دوريات المرور السيارات ومنعتها من الوصول إلى المواقع المتضررة، في إجراء يهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وتزامن منع عبور المركبات مع قرار إغلاق عقبة شعار، الذي بدأ حيّز التنفيذ عند الساعة السادسة من مساء اليوم.
ويباشر عدد من الجهات الأخرى الحالة والوضع الذي تشهده تلك المواقع، إثر الحالة المطرية الغزيرة التي تسببت في انهيارات وقطع طرق واحتجاز مركبات.