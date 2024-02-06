"البديوي": عديد من الإستراتيجيات الخليجية الشاملة استهدف تمكين الإنتاج الغذائي المستدام

وأفاد البديوي، أن أزمات الغذاء وتحقيق العدالة الغذائية والأمن الغذائي مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالعمليات اللوجستية للإمداد والوصول إلى الموارد الغذائية، في حين تشهد بعض المناطق العربية عددًا من الصراعات، أثرت على المضائق البحرية الدولية التي تمثل شريانًا لأغلب الإمدادات الدولية، وأثرت هذه الصراعات بشكل سلبي على حركة السفن وارتفاع التأمين وبالتالي التأثير مباشرة على الواردات والصادرات الغذائية في المنطقة، كما يجب عدم إغفال حدوث أي اضطرابات في الدول المصدرة للمنتجات الغذائية، التي ستؤثر أيضًا في كفاءة المخزون الغذائي.