هيئة الأوقاف تنظم ورشة عن منتج الصندوق الوقفي الذكي الرقمي

يشار الى أن الصندوق الوقفي الذكي الرقمي يهدف إلى توفير أدوات تمويلية للمؤسسات الوقفية بصفة خاصة والقطاع غير الربحي بصفة عامة، من خلال ابتكار آليات جديدة بناء على فقه الوقف النقدي الدائم والمؤقت، لتوفير القروض الحسنة للمؤسسات الوقفية، من خلال جمع أموال نقدية موقوفة من المشتركين (الواقفين)؛ لإقامة مشاريع ذات أثر اجتماعي، وجدوى اقتصادية.