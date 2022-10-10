هيئة الأوقاف تنظم ورشة عن منتج الصندوق الوقفي الذكي الرقمي

نظمت الهيئة العامة للأوقاف اليوم الإثنين، ورشة بعنوان الوقف النقدي المؤقت والقرض الحسن فروقات وأحكام، بمقر الهيئة بالرياض، بحضور الشيخ عبدالله المنيع، والشيخ عبدالله المطلق، والشيخ الدكتور صالح بن حميد، والشيخ الدكتور عبدالله العمراني.
واشتملت الورشة على كلمة لمحافظ الهيئة عماد الخراشي، وعرضاً لملخص الدراسة ولمنتج الصندوق الوقفي الذكي، تلت ذلك مناقشات ومرئيات المشاركين بالورشة عن مشروع الصندوق الرقمي.
ويأتي تنظيم الهيئة العامة للأوقاف لهذه الورشة في إطار الاستفادة من المدخرات المالية في تنمية الأوقاف، وخدمة الوقف المؤسسي، وتعزيز أهداف الهيئة العامة للأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030.
يشار الى أن الصندوق الوقفي الذكي الرقمي يهدف إلى توفير أدوات تمويلية للمؤسسات الوقفية بصفة خاصة والقطاع غير الربحي بصفة عامة، من خلال ابتكار آليات جديدة بناء على فقه الوقف النقدي الدائم والمؤقت، لتوفير القروض الحسنة للمؤسسات الوقفية، من خلال جمع أموال نقدية موقوفة من المشتركين (الواقفين)؛ لإقامة مشاريع ذات أثر اجتماعي، وجدوى اقتصادية.