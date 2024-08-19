مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يستأصل ورمًا وزنه "35" كجم من بطن "أربعينية"

وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة وتجهيز المراجعة، أجريت لها عملية دقيقة استمرت نحو ساعة، تم فيها استئصال كامل الورم الذي بلغ وزنه "35" كجم، ومضت العملية بسلاسة تامة ووفقًا لما هو مرسوم في الخطة العلاجية، وتكللت بالنجاح التام، دون الحاجة إلى نقل وحدات دم، ومن ثم حولت إلى جناح التنويم قبل أن تغادر المستشفى بحالة صحية جيدة، بعد "48" ساعة من العملية، وتخلصت لاحقًا من كافة الأعراض التي عانت منها.