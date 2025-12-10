"سبق" تغرس أولى الشجرات في كورنيش الخبر دعمًا لمبادرة السعودية الخضراء وجودة الحياة

شاركت صحيفة "سبق" في الحملة التي أطلقتها بلدية محافظة الخبر ضمن المرحلة الأولى من برنامج "الخبر خضراء"، الذي يستهدف زراعة 10 آلاف شجرة ظل في 11 موقعًا داخل المدينة، على امتداد يتجاوز 27 كيلومترًا، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، وتعزيزًا لجودة الحياة في المدينة.