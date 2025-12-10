"سبق" تغرس أولى الشجرات في كورنيش الخبر دعمًا لمبادرة السعودية الخضراء وجودة الحياة

شاركت صحيفة "سبق" في الحملة التي أطلقتها بلدية محافظة الخبر ضمن المرحلة الأولى من برنامج "الخبر خضراء"، الذي يستهدف زراعة 10 آلاف شجرة ظل في 11 موقعًا داخل المدينة، على امتداد يتجاوز 27 كيلومترًا، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، وتعزيزًا لجودة الحياة في المدينة.
وشارك الزميل حامد العلي من "سبق" في غرس إحدى الأشجار على كورنيش الصدفة، وقد حُملت الشجرة لوحة كُتب عليها: "زُرعت الشجرة بالتعاون مع صحيفة سبق".
وشملت مواقع الزراعة في المرحلة الأولى عددًا من الشوارع والمحاور الحيوية، أبرزها: طريق الملك فهد، طريق الملك فيصل، طريق الملك سعود، طريق الأمير فيصل بن فهد، شوارع أحياء البحر، امتداد كورنيش حي الصدفة، تقاطعات الجسور، الحدائق العامة، والمرافق الترفيهية.
ويهدف البرنامج إلى زيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء، وتحسين المشهد الحضري، وجعل الخبر ضمن أفضل 100 مدينة للعيش عالميًا بحلول عام 2030، مع التوسع في مراحل لاحقة تشمل أنواعًا جديدة من الأشجار الملائمة لبيئة المنطقة، في خطوة نحو مدينة أكثر اخضرارًا واستدامة.