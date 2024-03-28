أمين غرفة جازان: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تعزز تصنيف المملكة كأفضل 10 اقتصادات في العالم

وأضاف الجوهري أن تأسيس مزيد من الاستثمارات الكبرى والنوعية من قبل الجهات العامة سيكون بمثابة خطوة جوهرية لاستغلال مزيد من الفرص الاستثمارية غير النفطية المتاحة في البلاد، وسيعمل على توظيف الفوائض المالية الضخمة لتلك الجهات بصورة أكثر كفاءة وتوليدا للدخل، مما يرفع من حجم الاستثمار والناتج والاقتصاد، لا سيما وأن للاستثمارات الجديدة تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على النمو الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعًا باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك، كما سجلت الأنشطة غير النفطية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50%.