أكثر من 100 شركة صينية تشارك في النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026

وأكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي، أن الشركات الصينية قد حجزت 88% من مساحة الجناح الصيني؛ لافتًا إلى أن اهتمام الشركات الصينية بالمشاركة في المعرض يُعـد شهادة على المكانة البارزة التي يحظى بها في مجال صناعة الدفاع والأمن العالمي؛ فضلًا عن الاهتمام الدولي المتزايد بالمشاركة في المعرض الذي شهدت مساحته نموًّا ملحوظًا بنسبة 54% من عام 2022 إلى عام 2026؛ مما أدى إلى زيادة المساحة ضعفين؛ مشيرًا إلى أن المعرض يعـد منصة عالمية تستعرض مستقبل الابتكار والتقدم التقني في صناعة الدفاع والأمن في المجالات الخمسة الرئيسية (الجو، والبر، والبحر، والفضاء، والأمن)، إضافة إلى إسهامه في جمع أصحاب المصلحة الدوليين والمحليين لتعزيز فرص التواصل وتبادل المعرفة لرسم مستقبل أفضل لهذه الصناعة.