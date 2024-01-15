إستاد الأمير محمد بن سلمان: أعجوبة سعودية مخصصة للترفيه والرياضة والثقافة.. وهنا تفاصيلها

ومن التقنيات اللافتة أيضاً التي سيزود بها الإستاد الجديد، تقنية تحكم مناخي متطورة، ستسمح بإقامة الفعاليات والمسابقات فيه على مدار العام دون استهلاك معدلات كبيرة من الطاقة، وذلك من خلال إنشاء بحيرة تبريد صديقة للبيئة تحت الاستاد مباشرةً، بحيث تضخ مياه الأمطار التي تُجمع من الاستاد والمنطقة المحيطة به إلى حائط ثلجي، ما يؤدي إلى تبريد الهواء الداخل إلى نظام التكييف المركزي فيه مع تلبية معاييرLEED الذهبية للتصميم المستدام.