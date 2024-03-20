تعرّف على أضرار استخدام الخزانات الحديدية كمقطورات لنقل البضائع الثقيلة

وتشمل المخاطر حدوث التسرب، حيث يمكن أن تتسرب المواد الكيميائية أو السوائل الخطرة من الخزانات الحديدية أثناء النقل، مما يُؤدّي إلى تلوّث التربة والمياه، فضلاً عن انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث تتطلب المركبات التي تجرّ الخزانات الحديدية كمية أكبر من الوقود، مما يزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ويسهم في تغير المناخ، إضافة إلى أن المركبات التي تجرّ الخزانات الحديدية تصدر ضوضاء عالية، مما يُؤدّي إلى تلوّث الضوضاء في المناطق الحضرية.