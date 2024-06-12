منصة "أضاحي".. خدمة إلكترونية شاملة للهدي والأضاحي تشرف عليها الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدّسة

وأكّدت الهيئة الملكية أن منصة "‎أضاحي" هي الحل الأمثل للهدي والأضاحي، حيث ضمان الجودة والأمان بأسعار تنافسية، من خلال تجربة شراء آمنة، إلى جانب سهولة الشراء من الموقع عبر الانترنت، كما يمكن توكيل الجهات المختصّة بالذبح والتوزيع التي تضمن تقديم الجودة والثقة العالية والتنفيذ بطريقة شرعية وصحية وتوزيع الاضاحي على المستحقين.