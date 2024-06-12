منصة "أضاحي".. خدمة إلكترونية شاملة للهدي والأضاحي تشرف عليها الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدّسة

تشرف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة على منصة "أضاحي" www.adahi.org، التي تقدّم خدمة إلكترونية شاملة تُسهّل على المسلمين أداء شعائر الهدي والأضاحي والفدية والصدقة والعقيقة عبر الإنترنت.
كما تضمن المنصة تنفيذ الشعائر وفق الشريعة الإسلامية، وتوزيع اللحوم على المستحقين بشكلٍ آمنٍ وموثوق.
وأكّدت الهيئة الملكية أن منصة "أضاحي" هي الحل الأمثل للهدي والأضاحي، حيث ضمان الجودة والأمان بأسعار تنافسية، من خلال تجربة شراء آمنة، إلى جانب سهولة الشراء من الموقع عبر الانترنت، كما يمكن توكيل الجهات المختصّة بالذبح والتوزيع التي تضمن تقديم الجودة والثقة العالية والتنفيذ بطريقة شرعية وصحية وتوزيع الاضاحي على المستحقين.
وحذّرت الهيئة من الإعلانات المضللة حول الهدي والأضاحي وتجنّب التعامل مع مندوبي البيع غير المعتمدين والمصادر غير الموثوقة.