أكثر من 2.000.000 مستفيد من البرامج الدعوية التي قدمتها "الشؤون الإسلامية" خلال موسم حج 1445هـ

قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، نحو (1.485.000) مليون وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف خدمة دعوية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين للهجرة واستفاد منها أكثر من (2.000.000) مستفيد من الحجاج والمعتمرين والزوار منذ غرة شهر ذي القعدة لعام 1445هـ ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين للهجرة وحتى نهاية موسم الحج الحالي, وتمثلت الخدمات الدعوية التي قدمتها الأمانة من توجيه وإرشاد ضيوف الرحمن في مواقع مختلفة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومساجد الحل والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة وبلغات عالمية, وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وراحتهم وذلك بمتابعة وتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.