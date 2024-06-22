أكثر من 2.000.000 مستفيد من البرامج الدعوية التي قدمتها "الشؤون الإسلامية" خلال موسم حج 1445هـ

قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، نحو (1.485.000) مليون وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف خدمة دعوية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين للهجرة واستفاد منها أكثر من (2.000.000) مستفيد من الحجاج والمعتمرين والزوار منذ غرة شهر ذي القعدة لعام 1445هـ ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين للهجرة وحتى نهاية موسم الحج الحالي, وتمثلت الخدمات الدعوية التي قدمتها الأمانة من توجيه وإرشاد ضيوف الرحمن في مواقع مختلفة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومساجد الحل والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة وبلغات عالمية, وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وراحتهم وذلك بمتابعة وتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وأوضحت الأمانة - في تقرير لها خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ-ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين للهجرة أنه شارك 632 ستمائة واثنان وثلاثون داعية ومترجما لتوعية ضيوف الرحمن من خلال الرد على أسئلة ضيوف الرحمن من خلال كبائن التوعية الإسلامية في مسجد التنعيم ومسجد الجعرانة ومصليات المنطقة المركزية، ومخيمات حملات حجاج الداخل بمشعر منى, حيث بلغ عدد المناشط الدعوية المقدمة فيها 160.000 مائة وستين ألف منشط دعوي.
وكما بثّت الأمانة أكثر من 80.000.000 (ثمانين مليون) رسالة نصية "sms" توعوية وإرشادية عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات بالمملكة لجوالات الحجاج ومقدمي الخدمة لهم بلغات عالمية، وتضمنت محتوى الرسائل إيضاح مناسك الحج خطوة بخطوة، والالتزام بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة من أجل أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام، إلى جانب بيان مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية.
وتسخيراً للتقنية الحديثة والاستفادة منها في توعية ضيوف الرحمن فعّلت الأمانة الشاشات التفاعلية للمكتبة الإلكترونية في مصليات المنطقة المركزية ومساجد الحل التي تضم آلافاً من الكتب الدينية، إلى جانب بثّ (15.000.000) خمسة عشر مليون رسالة توعوية عبر الشاشات الإلكترونية بلغات عالمية.
فيما استفاد من الهاتف المجاني للرد الآلي والرد على السائل (8002451000) أكثر من (1.325.000) مليون وثلاثمائة وخمسة عشرين مستفيد, وشارك في إجابة أسئلة المتصلين نخبة من دعاة الوزارة حيث تم اختيارهم بدقة وعلى دراية تامة بمناسك الحج و العمرة وفق الكتاب والسنة مع توفر مترجمين بلغات عالمية.
كما أقامت الأمانة الكلمات الوعظية عقب الصلوات في مخيمات حجاج الداخل خلال أيام التشريق لتوعية ضيوف الرحمن وتعليمهم مناسك الحج خطوة بخطوة وشارك في تقديمها نخبة من الدعاة والعلماء وذلك بالتعاون مع المجلس التنسيقي لشركات ومنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد", إلى جانب تنفيذ المحاضرات والدروس اليومية في مساجد المنطقة المركزية طيلة فترة الحج.
وجدير بالذكر أن هذه الجهود الدعوية والتوعوية التي تقدمها الوزارة تهدف إلى تعليم ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والتيسير عليهم وترسيخ مقاصد الحج والعمرة وتعظيم شعائر الله، والحث على السكينة وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك، وتأصيل العقيدة الصحيحة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه والتحذير منها وبيان مكانة وقدسية الحرمين الشريفين، وثواب العمل فيهما، وحرمة دم المسلم وماله وعرضه والحث على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال تحقيقا لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله-.