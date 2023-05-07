استفاد منها 679 مريضًا.. "صحة القنفذة" تنفذ أكثر من 14 ألف زيارة منزلية للمرضى

نفّذت صحة القنفذة 14224 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية الصحية المنزلية منذ بداية العام 2022م وحتى شهر أبريل لعام 2023م.
واستفاد من الزيارات المنزلية 679 من المرضى المسجلين في البرنامج.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة تُقَدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم؛ وفقًا لمعايير معتمدة.
وتجدر الإشارة إلى أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات: التثقيف الصحي للمريض ورعايته، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية؛ ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقًا لاحتياج المريض.