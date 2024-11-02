مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُعيد البسمة لزوجين بعد عقم دام 20 عاماً وإجراء 7 محاولات سابقة لأطفال الأنابيب

وأكدت الدكتورة البلوي أن البرنامج العلاجي تكلل بالنجاح، ونتج عن ذلك عدد كافٍ من الأجنة، حيث تم إرجاع جنين واحد من الدرجة الأولى إلى رحم الأم، مع إعطاء الأدوية ومثبتات الحمل. وبعد أسبوعين، راجعت الزوجة العيادة وأجريت لها فحوصات اختبار الحمل، وتبين أنها حامل. وتمّ إجراء أشعة تلفزيونية في الشهرين الثاني والثالث للاطمئنان على وضع الجنين، وهي حالياً في الشهر الثامن، وجارٍ متابعة حملها في عيادة النساء والولادة.