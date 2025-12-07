قوقندي لـ"سبق": 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري السعودي–التايلندي.. ونتطلع إلى قفزة نوعية في 2026 و"أسبوع سعودي" في بانكوك

كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي–التايلندي، أسامة قوقندي، في تصريحات خاصة لـ"سبق"، عن خطط طموحة لزيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند، مؤكدًا أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت في عام 2024 نحو 8 مليارات دولار أمريكي، مع السعي لرفع هذا الرقم خلال المرحلة المقبلة، متوقعًا أن تنعكس نتائج هذه الجهود بشكل ملموس بحلول عام 2026.