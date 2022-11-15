المركز الطبي الدولي بجدة ينظم حملة للتوعية بمخاطر السكري

وقد اشتملت الحملة على العديد من الأنشطة التفاعلية مثل توزيع المطبوعات للتوعية بخطورة الإصابة بالسكري وسبل الوقاية من الإصابة به، وكيفية التعامل معه في حالة الإصابة، إضافة إلى استقبال استشاريي الغدد الصماء والسكري وأخصائيي التغذية والمثقفين الصحيين للحضور والإجابة عن أسئلتهم، فضلاً عن البرامج الإذاعية على راديو مكس إف إم.