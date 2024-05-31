"انهيار مبنى فيصلية جدة".. فرق الإنقاذ تواصل بحثها عن مفقودين ومصادر ترجح السبب
لا تزال فرق إنقاذ الدفاع المدني بمحافظة جدة تواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض؛ عقب انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية، مساء أمس الخميس، مكون من 5 طوابق.
وكان الدفاع المدني قد أعلن عبر موقعه على منصة "إكس"، أنه باشر انهيار مبنى بحي الفيصلية، وأنقذ (3) أشخاص.
ووفقاً لمصادر "سبق"، فإن المبنى كان عبارة عن فيلا ثم قام صاحبه ببنائه لخمسة أدوار ليتمكن من إيجاره، وتشير المصادر إلى أن الإجراءات الهندسية قد تكون واحدة من مسببات انهيار المبنى، فيما لا تزال لجان التحقيق تعمل بقيادة الدفاع المدني لمعرفة أسباب الانهيار.
وأشارت المصادر إلى أن مجموع من تم إنقاذه حتى الآن بلغ 6 أشخاص، فيما تم إسكان شخص آخر من الناجين، ولا تزال 8 فرق من الهلال الأحمر في الموقع بالإضافة إلى إسعافات من وزارة الصحة.
يشار إلى أن مختصين من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة قاموا بالإشراف المباشر على جمعيات خيرية تقوم بسقيا الماء وتوفير وجبات غذائية للعاملين بالموقع.