"انهيار مبنى فيصلية جدة".. فرق الإنقاذ تواصل بحثها عن مفقودين ومصادر ترجح السبب

وأشارت المصادر إلى أن مجموع من تم إنقاذه حتى الآن بلغ 6 أشخاص، فيما تم إسكان شخص آخر من الناجين، ولا تزال 8 فرق من الهلال الأحمر في الموقع بالإضافة إلى إسعافات من وزارة الصحة.