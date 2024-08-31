"دعمك يساوي قسطك".. حلّ تمويلي بين "الصندوق العقاري" و"البلاد"

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي: إنّ الحلّ التمويلي "دعمك يساوي قسطك" من الحلول التمويلية الداعمة الذي يهدف إلى تخفيف العبء التمويلي وتكاليف الإيجار على مستفيدي منتج الوحدات السكنية خلال مراحل بناء وحداتهم السكنية حتى استلامها، مشيرًا إلى استمرارية الشراكة الاستراتيجية مع "البلاد" والجهات التمويلية الأخرى في تقديم الحلول التمويلية والسكنية التنافسية التي تحقّق الكفاءة والفاعلية، وتعزّز من فرص تملُّك "سكني" للسكن الملائم.