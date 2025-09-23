برعاية نائب أمير الشرقية.. ذوو الإعاقة البصرية يبدعون في ليلة وطنية استثنائية

وفي كلمة مؤثرة ألقاها الدكتور عبدالرزاق التركي بمناسبة اليوم الوطني، عبّر عن اعتزازه وفخره بالانتماء لهذا الوطن العظيم، مؤكدًا أن المملكة بقيادتها الرشيدة حققت إنجازات نوعية في جميع المجالات، وأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من هذه المسيرة. وقال: "إن رؤية المملكة 2030 جسدت شمولية التنمية ومشاركة الجميع في صناعة المستقبل، ونحن اليوم نشهد أن ذوي الإعاقة البصرية أصبحوا شركاء حقيقيين في البناء والعطاء، وما هذا الاحتفال إلا دليل على أن الوطن يتسع لكل أبنائه".