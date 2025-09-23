برعاية نائب أمير الشرقية.. ذوو الإعاقة البصرية يبدعون في ليلة وطنية استثنائية

نظّمت جمعية نقطة تحول لتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية مساء الأحد الماضي احتفالًا مميزًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95 تحت شعار "عزنا بطبعنا والوطن يتسع للجميع"، وذلك في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك"، برعاية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير المنطقة الشرقية.
شهد الحفل حضورًا لافتًا ومشاركة واسعة من أبناء وبنات الوطن من ذوي الإعاقة البصرية، الذين قدّموا فقرات مفعمة بالإبداع والولاء. وتنوعت الفعاليات بين قصيدة شعرية مؤثرة ألقاها أحد المكفوفين، وأوبريت وطني جسّد حب الوطن، إلى جانب العرضة السعودية التي ألهبت حماس الحاضرين.
ولم يقتصر الاحتفال على الفقرات الفنية، بل كان منصة لعرض إبداعات رواد المشاريع الصغيرة من ذوي الإعاقة والأسر المنتجة، حيث حظيت الأجنحة باهتمام كبير من الزوار. ومن أبرز المشاركات جناح "تواقيع" للعطور، و"سترين سارة" للإكسسوارات المستوحاة من التراث السعودي، إضافة إلى ركن "الوافي" للقهوة السعودية الأصيلة، وأركان خاصة بنقوش الحناء والرسومات الفنية للأطفال.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد رئيس مجلس الإدارة علي بن صالح أبوعدله أن اليوم الوطني الـ95 يمثل ذكرى غالية على قلوب الجميع، يوم انطلقت منه مسيرة وطن عظيم أسسه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – على دعائم راسخة من الإيمان والعزم والوحدة، ليستمر أبناؤه الملوك البررة في بناء صرح المجد حتى وصلنا اليوم إلى عهدٍ زاهرٍ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – حيث أصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة ورمزًا للعزة والتمكين.
وأضاف أبوعدله أن جمعية نقطة تحول إذ تحتفل بهذه المناسبة الوطنية الغالية، فإنها تؤكد أن أبناءها وبناتها من ذوي الإعاقة البصرية هم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن العظيم، وأن تمكينهم وتأهيلهم مسؤولية وطنية ومجتمعية، فهم قادرون – بعون الله – على أن يكونوا شركاء حقيقيين في التنمية وصناعة المستقبل.
وفي كلمة مؤثرة ألقاها الدكتور عبدالرزاق التركي بمناسبة اليوم الوطني، عبّر عن اعتزازه وفخره بالانتماء لهذا الوطن العظيم، مؤكدًا أن المملكة بقيادتها الرشيدة حققت إنجازات نوعية في جميع المجالات، وأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من هذه المسيرة. وقال: "إن رؤية المملكة 2030 جسدت شمولية التنمية ومشاركة الجميع في صناعة المستقبل، ونحن اليوم نشهد أن ذوي الإعاقة البصرية أصبحوا شركاء حقيقيين في البناء والعطاء، وما هذا الاحتفال إلا دليل على أن الوطن يتسع لكل أبنائه".
ويجسد هذا الاحتفال الدور الحيوي لجمعية نقطة تحول في دعم أهداف رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الفرص لهم للمشاركة في بناء مستقبل الوطن.