أمير جازان يحتفي بالطالبة "غلا المعبدي" لحصدها المركز الثاني في "تايسف" الدولي

كرّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الطالبة الموهوبة "غلا تركي نافع المعبدي" من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان لتحقيقها المركز الثاني على مستوى العالم في منافسات المعرض الدولي العلمي تايسف 2024م بتايبيه، وحصدها الميدالية الفضية عن بحثها النوعي في مجال هندسة البيئة، وذلك ضمن الوفد السعودي المشارك بعدد من الأبحاث والابتكارات المتنوعة.
وأشار أمير منطقة جازان إلى أن ما تحقّق للوطن من إنجاز عالمي من خلال مشاركة الوفد السعودي في مسابقة "تايسف 2024"، وفوز أبنائه وبناته الطلبة من مختلف إدارات التعليم بالمملكة بمراكز متقدمة، يعكس ما تشهده المملكة من نهضة تعليمية وعلمية كبرى في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسموّ ولي عهده الأمين، وما يُقدم من برامج نوعية لرعاية الموهوبين والموهوبات، وتقديم الدعم لهم؛ الأمر الذي أسهم في حصد العديد من المنجزات والجوائز المحلية والإقليمية والدولية.
وقدم الأمير محمد بن ناصر التهنئة لجميع الفائزين والفائزات بفوزهم المستحقّ في مختلف المجالات؛ ومنهم ابنته الطالبة غلا تركي نافع المعبدي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بحصدها المركز الثاني في مجال الهندسة على مستوى العالم في منافسات المعرض الدولي العلمي "تايسف 2024" في تايبيه، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.
وكانت الطالبة غلا بنت تركي نافع المعبدي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وبدعم من إدارة تنمية القدرات قسم الموهوبين، وبالشراكة مع جامعة جازان؛ قد حققت المركز الثاني على مستوى العالم في منافسات المعرض الدولي العلمي تايسف 2024م، عن بحثها في مجال هندسة البيئة بعنوان "تصميم نموذج أولي جديد لسيارة هجينة تعمل بالهيدروجين"، والذي تضمن تصميمًا مقترحًا لسيارة هجينة جديدة تعمل بالوقود المائي عبر دمج تقنيات مختلفة، بما في ذلك الألواح الكهروضوئية والتحليل الكهربائي وخلايا الوقود، والتي تعمل على إيجاد تيار كهربائي مستمرّ يسمح بتشغيل محرك السيارة.
وحضر التكريمَ وكيلُ إمارة المنطقة المكلف الدكتور عيسى بن يحيى البناوي، والمدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي.