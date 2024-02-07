أمير جازان يحتفي بالطالبة "غلا المعبدي" لحصدها المركز الثاني في "تايسف" الدولي

وكانت الطالبة غلا بنت تركي نافع المعبدي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وبدعم من إدارة تنمية القدرات قسم الموهوبين، وبالشراكة مع جامعة جازان؛ قد حققت المركز الثاني على مستوى العالم في منافسات المعرض الدولي العلمي تايسف 2024م، عن بحثها في مجال هندسة البيئة بعنوان "تصميم نموذج أولي جديد لسيارة هجينة تعمل بالهيدروجين"، والذي تضمن تصميمًا مقترحًا لسيارة هجينة جديدة تعمل بالوقود المائي عبر دمج تقنيات مختلفة، بما في ذلك الألواح الكهروضوئية والتحليل الكهربائي وخلايا الوقود، والتي تعمل على إيجاد تيار كهربائي مستمرّ يسمح بتشغيل محرك السيارة.