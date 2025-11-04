٦ مشاريع تقنية لمتدربات "تقنية البنات بالرياض" تتألق في حفل تخريج حاضنة الأعمال

وبرزت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض من بين الجهات المشاركة، عبر 6 مشاريع تقنية ابتكارية قدّمتها متدرباتها، عكست من خلالها الإبداع في توظيف التقنية لخدمة المجتمع وتحقيق الاستدامة، وشملت المشاريع:

"RoboSign" من تقديم بيادر عبدالعزيز الغربي، ويهدف إلى ترجمة لغة الإشارة وتعزيز دمج الصم والبكم في المجتمع.