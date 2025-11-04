٦ مشاريع تقنية لمتدربات "تقنية البنات بالرياض" تتألق في حفل تخريج حاضنة الأعمال

شهدت إمارة منطقة الرياض حفل تخريج الدفعة الثانية من حاضنة الرياض للأعمال – المسار المهني، إحدى مبادرات برنامج "إنماء وتمكين" لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للإنماء الاجتماعي، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات التعليمية والشركاء الداعمين، حيث جرى تكريم 29 مشروعًا رياديًا.
وبرزت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض من بين الجهات المشاركة، عبر 6 مشاريع تقنية ابتكارية قدّمتها متدرباتها، عكست من خلالها الإبداع في توظيف التقنية لخدمة المجتمع وتحقيق الاستدامة، وشملت المشاريع:
"RoboSign" من تقديم بيادر عبدالعزيز الغربي، ويهدف إلى ترجمة لغة الإشارة وتعزيز دمج الصم والبكم في المجتمع.
نظام ذكي للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي، من تنفيذ آلاء حامد شراحيلي.
جهاز قياس جودة الهواء في الأماكن المغلقة، من إعداد دانة رشيد السكران.
جهاز لتحفيز الدورة الدموية ودعم التأهيل الطبي، من تطوير ليان منور العنزي.
سوار ذكي لرصد نوبات الصرع والتنبيه الفوري، من تنفيذ يارا أنور العنزي.
جهاز ذكي للسلامة في المسابح، يستشعر حالات الغرق ويُصدر إنذارًا فوريًا، من تصميم شيخة مسفر القحطاني.
ويعكس هذا التميز جهود الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض في تمكين المتدربات في مجالات التقنية والابتكار، وتعزيز حضورهن في ميادين الريادة الوطنية، بما يسهم في بناء جيل رقمي مبدع ومؤهل للمنافسة، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد معرفي مستدام.