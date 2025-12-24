هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية تدشّن مشروعًا لزراعة مليون شتلة بالشراكة مع "السعودية للكهرباء"

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للصحة المهنية والسلامة والأمن والبيئة في الشركة السعودية للكهرباء المهندس سلطان بن راشد المهاشير أن التعاون مع محمية الملك عبدالعزيز الملكية يُعد نموذجًا فاعلًا للشراكات الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة والارتقاء بجودة الحياة، موضحًا أن المبادرة تستهدف التوسع في الرقعة الخضراء، وتعزيز التنوع الحيوي، وتحسين جودة الهواء، بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة.