"باهبري" بـ"كتاب الرياض": تجارب الإنسان محصلة لتفاعل دوافعه وحواسه

وذكر "باهبري" أن الإنسان يتذكر 10 في المئة مما يقرؤه، و20 في المئة مما يسمعه، و30 في المئة مما يشاهده، و60 في المئة إذا دخلت إليه من خلال حاستين، و95 في المئة إذا مارس تجربة، مضيفًا أن كل تجربة لها دوافع لخوضها، سواء كانت تجربة مميزة أم سيئة، فتجربة العزاء تجربة لا يحبها الإنسان، لكنه يخوضها؛ لأن هناك دوافع تحثه على معايشتها.