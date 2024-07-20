وزارة "الموارد البشرية" تؤكد سلامة خدماتها الرقمية وبيانات مستفيديها من التعطل التقني العالمي

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتمد على أفضل الأنظمة في جميع عملياتها وخدماتها الرقمية، كما تعمل بشكل مستمرّ مع الجهات ذات العلاقة على التحقق الدوري من سلامة البنى التحتية للمعلومات لتحسين وتسهيل تجربة المستفيدين، وتحقيق استراتيجيتها المتمثلة في مجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذب.