وزارة "الموارد البشرية" تؤكد سلامة خدماتها الرقمية وبيانات مستفيديها من التعطل التقني العالمي

أكّدت وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدمَ تأثر منظومة الخدمات الرقمية التي تقدمها للمستفيدين في القطاعات التي تشرف عليها؛ وهي: "العمل، والتنمية الاجتماعية، والخدمات المشتركة، والخدمة المدنية".
وأوضحت الوزارةُ استمرارَ جميع خدماتها الإلكترونية بذات الكفاءة دون تأثر من العطل التقني الذي أصاب عددًا من دول العالم.
وأكدت الوزارة على سلامة المعلومات والبيانات الخاصة بجميع المستفيدين من خدماتها، سواء عاملين أو أصحاب عمل أو مستفيدين من الخدمات الرعوية والتنموية.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتمد على أفضل الأنظمة في جميع عملياتها وخدماتها الرقمية، كما تعمل بشكل مستمرّ مع الجهات ذات العلاقة على التحقق الدوري من سلامة البنى التحتية للمعلومات لتحسين وتسهيل تجربة المستفيدين، وتحقيق استراتيجيتها المتمثلة في مجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذب.