لتطبيق معايير السلامة.. "أمانة العاصمة المقدسة" تطبّق جدول الجزاءات في مخالفات البناء العامة

وأوضحت الأمانة، أن جدول الجزاءات المحدّث شَمِلَ تصنيف المخالفات إلى مجموعات متعددة؛ حيث شملت المجموعة الخاصة بمخالفات البناء العامة (29) نوعًا من المخالفات، منها (12) مخالفة جسيمة قد تصل الغرامة في بعضها إلى (10.000) ريال، كونها قد تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم؛ فيما شَمِلَ الجدول (17) مخالفة غير جسيمة يتم التنبيه على أصحابها وإعطاؤهم مهلة لتصحيحها ومن ثم يتم تطبيق الغرامة.