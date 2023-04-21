شاهد.. "فيصل بن سلمان" يزور رجال الأمن المشاركين في مهام الحرم النبوي ويهنئهم بالعيد

وفي نهاية الزيارة، عبّر أمير منطقة المدينة المنورة عن فخره واعتزازه بجهود كل القطاعات المشاركة في أعمال التنظيم بالمسجد النبوي الشريف، إلى جانب المتطوعين والمتطوعات الذين كان لهم دور بارز في نجاح خطط التفويج خلال أيام صلاة العيد وأيام الشهر الفضيل.