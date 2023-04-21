شاهد.. "فيصل بن سلمان" يزور رجال الأمن المشاركين في مهام الحرم النبوي ويهنئهم بالعيد

قام أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بزيارة رجال الأمن والقيادات الأمنية المشاركين في مهام أمن العمرة والزيارة وقوة أمن المسجد النبوي الشريف، وهنأهم بعيد الفطر المبارك؛ وذلك بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن المشحن.
وأشاد "فيصل بن سلمان"، بالدور التنظيمي والإنساني لرجال الأمن المشاركين مع كل الجهات الحكومية والتطوعية في تهيئة الأجواء لينعم المصلون بالسكينة والطمأنينة في رحاب مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم خلال صلاة عيد الفطر المبارك وطيلة أيام شهر رمضان الكريم.
وأكد أمير المنطقة أن تلك الجهود قادت -بتوفيق الله تعالى- إلى توفير الراحة والأمن للمصلين والزوار في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- وتسخير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن باعتبار ذلك أولويةً قصوى لدى القيادة الرشيدة في إطار رعاية الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما.
وفي نهاية الزيارة، عبّر أمير منطقة المدينة المنورة عن فخره واعتزازه بجهود كل القطاعات المشاركة في أعمال التنظيم بالمسجد النبوي الشريف، إلى جانب المتطوعين والمتطوعات الذين كان لهم دور بارز في نجاح خطط التفويج خلال أيام صلاة العيد وأيام الشهر الفضيل.