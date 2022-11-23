جازان.. ارتفاع الأمواج تسبَّب في منع السباحة واعتدال الأجواء يجذب هواة الصيد

ياتي هذا فيما عجَّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد على الشواطئ، فيما نبّهت مديرية حرس الحدود على ضرورة الحرص واليقظة من المتنزهين عند ارتياد الشواطئ، وعدم السباحة إلا في المواقع المسموح بها، وضرورة الاتصال على هاتف عمليات حرس الحدود "994" عند حدوث أي طارئ لتقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب.