كيف تمكنت أمانة الرياض من تعزيز دور المتطوعات لإنجاح جهود التنمية؟

عملت أمانة منطقة الرياض على تمكين المتطوّعات في مختلف المجالات الحيوية في سبيل تطوير مدينة الرياض، حيث وصل عدد المتطوعات إلى نحو 3146 متطوعة، وتحتفي الأمانة بتحقيق هذه النجاحات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس.
وتهدف الأمانة إلى إشراك المتطوعات وتحفيزهن في تعزيز التنمية المجتمعية، وتمكينهن في المشاريع والمبادرات التطوعية؛ لرفع الوعي بمفاهيم التطوع البلدي، وزيادة إسهامهن في دعم ركائز التنمية والحضارة في مدينتنا؛ للمشاركة في ازدهار الرياض وجودتها واستدامتها.
وتركز كذلك على الارتقاء بالمبادرات الهادفة، ورفع الوعي البيئي لدى السكان نحو بناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعي وبناء منظومة للمشاركة المجتمعية وتمكين وتنظيم العمل التطوعي.