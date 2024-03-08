كيف تمكنت أمانة الرياض من تعزيز دور المتطوعات لإنجاح جهود التنمية؟

عملت أمانة منطقة الرياض على تمكين المتطوّعات في مختلف المجالات الحيوية في سبيل تطوير مدينة الرياض، حيث وصل عدد المتطوعات إلى نحو 3146 متطوعة، وتحتفي الأمانة بتحقيق هذه النجاحات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس.