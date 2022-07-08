الصحافة في الحج.. من "أبو قرص" إلى عصر التكنولوجيا والمصادر الرقمية
يبذل أبطال الصحافة الجهد الكبير وسط تسهيلات عظيمة وتقنية حديثة وإنترنت بسرعة عالية جداً؛ من أجل إبراز الخدمات المقدمة للحجاج ورصد تفاعل ضيوف الرحمن، وما يحظون به من عناية واهتمام مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والذي يهدف إلى تيسير أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وكان الصحفيون قديماً يعانون بسبب قلة الاتصالات وتواضع مستواها، وكانت إمارة مكة المكرمة السبيل الوحيد لإرسال المواد الصحفية المتعلقة بالحج وشؤون الحجاج، بينما كانت الأخبار العاجلة تنقل عبر أجهزة الهاتف (أبو قرص) ويتولى سائق الصحيفة إيصال المواد والصوّر يوميًا إلى جدة، واستمر الحال هكذا لأعوام عدة.
واليوم أصبحت المؤسسات الإعلامية تستقي موادّها من المصادر الرقمية المختلفة وتعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاهتمام بدور الصحافة في العصر الرقمي، وكيف يستخدم الصحفيون الأدوات الجديدة بكل احترافية لتطوير مهنتهم.