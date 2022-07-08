الصحافة في الحج.. من "أبو قرص" إلى عصر التكنولوجيا والمصادر الرقمية

يبذل أبطال الصحافة الجهد الكبير وسط تسهيلات عظيمة وتقنية حديثة وإنترنت بسرعة عالية جداً؛ من أجل إبراز الخدمات المقدمة للحجاج ورصد تفاعل ضيوف الرحمن، وما يحظون به من عناية واهتمام مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والذي يهدف إلى تيسير أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.