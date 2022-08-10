جامعة تبوك تطلق برنامج رواد ضيافة البحر الأحمر المنتهي بالتوظيف

أطلقت جامعة تبوك وبالشراكة مع شركة البحر الأحمر للتطوير، برنامج رواد ضيافة البحر الأحمر المنتهي بالتوظيف بكلية السياحة والضيافة بمحافظة الوجه للعام الجامعي ١٤٤٤هـ.
وينقسم البرنامج إلى برنامجي الدبلوم المتوسط في إدارة الأغذية والمشروبات، وإدارة الضيافة.
ويتميز البرنامج بمكافأة شهرية إضافية مقدمة من شركة البحر الأحمر ولمدة 8 فصول دراسية، وكذلك تدريب داخلي في الفنادق العالمية التابعة لمشروع البحر الأحمر.
ويوفر البرنامج تدريبًا خارجيًا في جامعة هونغ كونغ بوليتكنك للطلاب المتميزين، ويقدم شهادة معتمدة من جامعة تبوك وجامعة هونغ كونغ بوليتكنك.