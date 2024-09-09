مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالعليا ينهي معاناة "سبعيني" من تضخم حاد بالبروستات حجمه "250" جرامًا بتقنية "الهولميوم"

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، في إنهاء معاناة استمرت 3 سنوات مع احتباس البول نتيجة التضخم الحاد في البروستاتا، لمراجع يبلغ من العمر 75 عاماً، عبر تقنية الهولميوم ليزر "HoLEP" المتطورة.
وذكر الدكتور مهند عبدالله الحربي، استشاري جراحة المسالك البولية، رئيس الفريق الطبي المعالج. والذي أضاف عند وصول المراجع والاستماع إلى شكواه والإطلاع على تاريخه المرضي، تم إخضاعه لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة بالأشعة والتحاليل المخبرية، والتي أظهرت وجود تضخم كبير في البروستاتا بلغ حجمه "250" جرامًا، الأمر الذي تسبب في حدوث ضغط حاد على القناة البولية "الإحليل"، وإحداث ضعف شديد في عضلات المثانة.
مشيراً إلى أن الفريق الطبي عقب الانتهاء من دراسة كافة نتائج الفحوصات، قرر التدخل الطبي غير الجراحي لإزالة التضخم، وذلك عبر تقنية الهولميوم ليزر، موضحاً أن الإجراء استغرق 60 دقيقة فقط، نقل بعدها المراجع إلى جناح التنويم. وقد تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح التام بدون أية مضاعفات، حيث حققت العملية نجاحاً متكاملاً، وقد أظهرت الفحوصات الأولية والمؤشرات الحيوية تحسن حالة المريض منذ الساعات الأولى.
وقال الدكتور مهند الحربي إن المراجع خرج من المستشفى خلال 24 ساعة وهو بصحة جيدة، وذلك بعد أن انتهت لديه كافة الأعراض التي كان يشكو منها، مضيفاً بأن تقنية "HoLEP" تقوم على تقشير البروستاتا عن طريق الليزر، وتعد من أحدث ما توصل إليه الطب في علاج تضخم البروستاتا الحميد، وهي تنفرد بمميزات خاصة عن التدخلات الطبية الأخرى، خاصة العمليات الجراحية التقليدية، ومن أبرز هذه المميزات قلة النزيف أثناء وبعد العملية، وعدم عودة الأعراض والتضخم لفترات طويلة، وهي أيضاً تمثل الخيار الأمثل للمرضى الذين يتناولون الأدوية المسيلة للدم، حيث يمكن المغادرة إلى المنزل في نفس اليوم، أو في اليوم التالي للعملية كحد أقصى، علاوة على استخدام الليزر أثناء العملية لتفتيت حصوات المثانة إن وجدت، وهذه المميزات المهمة جعلت من "الهولميوم ليزر" أحدث تقنية للتعامل مع اشكالات تضخم البروستاتا، وبديلاً ممتازا للتعامل مع التضخمات الكبيرة التي تتجاوز "100" جرام، والتي عادة ما كانت تستدعي فتح جراحي أسفل البطن.