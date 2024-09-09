مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالعليا ينهي معاناة "سبعيني" من تضخم حاد بالبروستات حجمه "250" جرامًا بتقنية "الهولميوم"

وقال الدكتور مهند الحربي إن المراجع خرج من المستشفى خلال 24 ساعة وهو بصحة جيدة، وذلك بعد أن انتهت لديه كافة الأعراض التي كان يشكو منها، مضيفاً بأن تقنية "HoLEP" تقوم على تقشير البروستاتا عن طريق الليزر، وتعد من أحدث ما توصل إليه الطب في علاج تضخم البروستاتا الحميد، وهي تنفرد بمميزات خاصة عن التدخلات الطبية الأخرى، خاصة العمليات الجراحية التقليدية، ومن أبرز هذه المميزات قلة النزيف أثناء وبعد العملية، وعدم عودة الأعراض والتضخم لفترات طويلة، وهي أيضاً تمثل الخيار الأمثل للمرضى الذين يتناولون الأدوية المسيلة للدم، حيث يمكن المغادرة إلى المنزل في نفس اليوم، أو في اليوم التالي للعملية كحد أقصى، علاوة على استخدام الليزر أثناء العملية لتفتيت حصوات المثانة إن وجدت، وهذه المميزات المهمة جعلت من "الهولميوم ليزر" أحدث تقنية للتعامل مع اشكالات تضخم البروستاتا، وبديلاً ممتازا للتعامل مع التضخمات الكبيرة التي تتجاوز "100" جرام، والتي عادة ما كانت تستدعي فتح جراحي أسفل البطن.