حث المواطنين على تحمل تداعيات العمل بالمشاريع الجارية.. "أمير الشرقية": هذه ضريبة التنمية

وأهاب بوسائل الإعلام حَثّ الجميع على الحفاظ على الأماكن العامة التي يرتادونها حتى تظل أماكن صالحة للاستخدام؛ مشيرًا إلى أنه "إذا كانت هناك اقتراحات وآراء أو وجهة نظر حول أداء الأمانة أو البلديات الفرعية؛ فالأمانة والبلديات الفرعية على أتم استعداد لتقبّل جميع الاقتراحات، وإذا كان هناك انتقادات سيتم تقبلها بصدر رحب، والعمل على معالجتها إذا كانت فعلًا تحتاج معالجة، وإذا كان هناك مجال لتحسينها؛ سيتم العمل على تحسينها".