فقد الإقامة وبيانات المكفول.. "الجوازات" توضح أبرز الأسئلة الشائعة حول الخدمات الإلكترونية في "مقيم"

ردّت المديرية العامة للجوازات على أبرز الأسئلة الشائعة حول بعض الخدمات الإلكترونية في بوابة "مقيم".
وأوضحت الجوازات في ردّها حول تساؤل عن إجراءات الإبلاغ عن فقد الإقامة وإصدار الإقامة الجديدة، أنه يمكن للمنشأة المشتركة في مقيم الإبلاغ عن فقدان الإقامة للمقيمين التابعين لها من خلال بوابة مقيم بالبحث عن مقيم وإضافة رقم الإقامة وعرض ملف المقيم، وبعد ذلك اختيار خدمات الجوازات ثم الإبلاغ عن فقدان الإقامة، كما يمكن مراجعة أقرب فرع للجوازات لإصدار إقامة جديدة.
وحول إلغاء البلاغ عن فقد الإقامة؛ لعثور المبلغ عليها أكدت الجوازات أنه لا يمكن إلغاء البلاغ بعد تسجيله إلكترونياً ويلزم المتابعة لإعادة إصدار الجديدة.
وأجابت الجوازات عن مجموعة أسئلة أخرى تتعلق بتطابق بيانات المكفول الأساسية مع الاسم المترجم وإمكان تعديل الترجمة، بالإضافة للكشف عن أبرز التنبيهات التي يمكن أن تصل إلى حساب صاحب العمل في البوابة.