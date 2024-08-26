فقد الإقامة وبيانات المكفول.. "الجوازات" توضح أبرز الأسئلة الشائعة حول الخدمات الإلكترونية في "مقيم"

وأوضحت الجوازات في ردّها حول تساؤل عن إجراءات الإبلاغ عن فقد الإقامة وإصدار الإقامة الجديدة، أنه يمكن للمنشأة المشتركة في مقيم الإبلاغ عن فقدان الإقامة للمقيمين التابعين لها من خلال بوابة مقيم بالبحث عن مقيم وإضافة رقم الإقامة وعرض ملف المقيم، وبعد ذلك اختيار خدمات الجوازات ثم الإبلاغ عن فقدان الإقامة، كما يمكن مراجعة أقرب فرع للجوازات لإصدار إقامة جديدة.