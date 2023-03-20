توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة المهارات والتدريب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة عبدالله العثيم للاستثمار

وأوضح الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة العثيم للاستثمار، أن التوقيع على مذكرة التعهد بالتدريب مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وكالة المهارات والتدريب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لمجموعة شركات العثيم، وتعزيزًا للجهود التي تقوم بها الشركات الوطنية؛ لتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للشباب السعودي، وإعداد جيل من الكوادر المؤهلة في مختلف المجالات والتخصصات، وتوفير المُمكِّنات التي تساعد في تطوير المهارات المهنية، وتواكب مستجدات العصر ومتطلباته، وتدفع بمطلوبات التنمية المستدامة تحقيقًا لتطلعات حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.