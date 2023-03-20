توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة المهارات والتدريب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة عبدالله العثيم للاستثمار

بحضور معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم للاستثمار، دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وكالة المهارات والتدريب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) اتفاقية التعهد بالتدريب مع شركة عبدالله العثيم للاستثمار، وذلك ضمن فعاليات تدشين مبادرات الوكالة، وإطلاق الحملة الوطنية للتدريب "وعد".
وأوضح الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة العثيم للاستثمار، أن التوقيع على مذكرة التعهد بالتدريب مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وكالة المهارات والتدريب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لمجموعة شركات العثيم، وتعزيزًا للجهود التي تقوم بها الشركات الوطنية؛ لتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للشباب السعودي، وإعداد جيل من الكوادر المؤهلة في مختلف المجالات والتخصصات، وتوفير المُمكِّنات التي تساعد في تطوير المهارات المهنية، وتواكب مستجدات العصر ومتطلباته، وتدفع بمطلوبات التنمية المستدامة تحقيقًا لتطلعات حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
ومن جانبه، ثمَّن الأستاذ مشعل بن عميره، الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار، الجهود التي تضطلع بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورسالتها في تمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والارتقاء بسوق العمل، من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتمكين منسوبي الوزارة من تقديم تجربة مميزة للمستفيدين، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات كافة في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما أشاد بجهود وكالة المهارات والتدريب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، مشيرًا في هذا الصدد إلى التعاون المثمر بين الوكالة ومجموعة شركات عبدالله العثيم للاستثمار في مجالات التدريب والتأهيل.