بقع شمسية عملاقة بحجم 4 كواكب أرضية تُرصد من سماء عرعر

وتُعد البقعة الشمسية 4197 الأضخم والأكثر نشاطًا، إذ بلغ حجمها نحو 700MH، أي ما يعادل مساحة قادرة على احتواء أربعة كواكب بحجم الأرض. كما ظهرت بقعة أخرى برقم 4191 بمساحة 325MH، وأخرى برقم 4199 بمساحة 140MH، فيما تراوحت بقية البقع بين 60MH و120MH.