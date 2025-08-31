بقع شمسية عملاقة بحجم 4 كواكب أرضية تُرصد من سماء عرعر

رصدت عدسة المصور الفلكي عدنان خليفة، عضو نادي الفضاء والفلك، مساء أمس من سماء مدينة عرعر، ظهور مجموعة من البقع الشمسية العملاقة التي تشهدها الشمس في هذه الأيام.
وتُعد البقعة الشمسية 4197 الأضخم والأكثر نشاطًا، إذ بلغ حجمها نحو 700MH، أي ما يعادل مساحة قادرة على احتواء أربعة كواكب بحجم الأرض. كما ظهرت بقعة أخرى برقم 4191 بمساحة 325MH، وأخرى برقم 4199 بمساحة 140MH، فيما تراوحت بقية البقع بين 60MH و120MH.
وتُقاس مساحة البقع الشمسية بوحدة MSH أو MH (Millionths of Solar Hemisphere)، أي "جزء من المليون من نصف سطح الشمس"، حيث تعادل 1000MH نحو 3043.7 مليون كيلومتر مربع.