إمام المسجد النبوي: مَن جدّ واجتهد في الليالي العشر المباركات فاز وسبق

وقال: من الحرمان المبين أن تفوّت أيها المسلم ما تفضّل به الله على عباده، من أسباب الخيرات وشغل تكفير السيئات ورفعة الدرجات، فقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في شهر رمضان "فيه ليلة خير من ألف شهر مَن حُرم خيرها فقد حُرم" وأضاف فضيلته أن من التوفيق في هذه العشر أن يحيي العبد سنة الاعتكاف ليأنس بعبادة ربّه، ويخلوا لمناجاة إلهه وخالقه، فما أجلّها من لحظات وأمتعها من أوقات، وجاء في الصحيحين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، قال الزهري: يا عجباً للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله".