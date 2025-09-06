الوطني للأمن السيبراني يحذّر: ثغرات خطيرة في منتجات TP-Link تستلزم تحديثًا عاجلًا

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تنبيهًا أمنيًا عالي المستوى بشأن منتجات TP-Link، موضحًا وجود ثغرات قد تُعرّض الأجهزة والبيانات للاختراق في حال عدم تحديثها.
وأكد المركز أن الشركة أطلقت تحديثات عاجلة لمعالجة هذه الثغرات، داعيًا جميع المستخدمين إلى المبادرة فورًا بتحميل الإصدار الأخير عبر الرابط المخصص.
وشدّد على أن تجاهل هذه التحديثات قد يفتح الباب أمام هجمات سيبرانية تستهدف سرقة المعلومات أو تعطيل الأجهزة، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة للتحديثات الأمنية تمثل خط الدفاع الأول لحماية المستخدمين.