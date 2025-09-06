الوطني للأمن السيبراني يحذّر: ثغرات خطيرة في منتجات TP-Link تستلزم تحديثًا عاجلًا

وشدّد على أن تجاهل هذه التحديثات قد يفتح الباب أمام هجمات سيبرانية تستهدف سرقة المعلومات أو تعطيل الأجهزة، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة للتحديثات الأمنية تمثل خط الدفاع الأول لحماية المستخدمين.