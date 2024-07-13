"البديوي": الجرائم الإسرائيلية المستمرّة في غزة جرح غائر في قلب كل عربي ومسلم

وأشاد الأمين العام بدور البرلمان العربي ودوره في تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، لتحقيق مستقبل مشرق ومستدام، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في وقتٍ تمرّ به أمتنا العربية بتحديات جسيمة ومؤلمة، وعلى رأسها قضية فلسطين العادلة التي ستظلّ دائمًا قضية العرب المركزية الأولى، وهو ما عبرت عنه مواقف دول مجلس التعاون الواضحة والجلية منذ تأسيسه، فما يرى من وضع مأساوي يرزح تحته الشعب الفلسطيني يتمثّل في جرائم وانتهاكات مستمرة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وغيرها من المناطق الفلسطينية، إنما هو جرح غائر في قلب كل عربي ومسلم، وهذه الجرائم والانتهاكات ليست فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، بل هي أيضًا تحدٍّ صارخ لكل القيم والمبادئ الإنسانية.