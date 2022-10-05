"الوشمي" لـ"سبق": "مجمع الملك سلمان" انتقل في خدمة اللغة العربية من المبادرات الفردية للخطط المنهجية والاستراتيجية

ولفت إلى أن ما لا يقاس ويُرصَد لا يمكن أن تُقَدَّم عنه البرامج.. وانطلاقًا من ذلك فإن لدى المجمع مع الجهة المرتبطة به، وهي مركز الملك عبدالله للغة العربية، مسار اللغة العربية في العالم الذي يضم مجموعة من الإصدارات عن اللغة العربية في الهند، والصين، وبوركينا فاسو، وإسبانيا، وأستراليا، وأمريكا، وكوريا الجنوبية، والمنظمات الدولية، ومسار آخر يرتبط برصد جهود وسير المختصين باللغة العربية، ومن الإصدارات في هذا المسار دليل علماء اللغة العربية في الصين.