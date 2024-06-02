تدخّل عاجل بـ"طبية مكة" ينقذ حاجة صينية سبعينية من فشل مزمن بعضلة القلب

جدير بالذكر أن المدينة الطبية تقوم بالعديد من عمليات إصلاح الصمام الميترالي عن طريق القسطرة، التي تُعد من العمليات النوعية الحديثة التي تتطلب درجة عالية من التدريب والكفاءة والمهارة، بالإضافة إلى توافر الإمكانيات الطبية المتقدمة والتي تتيح للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الصمام الميترالي فرصة لتصحيح الوضع دون الحاجة إلى جراحة قلب مفتوح؛ مما يقلل من المخاطر ويسرع من فترة التعافي.