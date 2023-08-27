مفاجأة.. لأول مرة خطوط طيران أفريقية ضمن أفضل ناقلات جوية في العالم تعرف عليها

في الماضي، تم التصويت للخطوط الجوية السنغافورية كأفضل مقصورة طيران في العالم من قبل "سكاي تراكس"، وفي هذا العام، تم تصنيفها كأفضل شركة طيران للمرة الخامسة بالإضافة إلى أفضل شركة طيران من الدرجة الأولى، وقد صنفتها "سكاي تراكس" على أنها شركة طيران من فئة الخمسة نجوم.