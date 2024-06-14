في عيد "النحر".. تعرَّف على شروط "الأضحية" وكيف ضحَّى نبينا محمد؟

عندما يريد المسلم أن يضحي لله سبحانه وتعالى فعليه أن يختار أفضل الأضاحي؛ لأنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. والمسلم إذا تقرب إلى الله يتقرب بأفضل شيء. ويجب أن تتوافر في الأضحية شروط كما ذكر أهل العلم، من ذلك أولاً أن تكون هذه الأضحية ملكًا له؛ فلا تكون هذه الأضحية مسروقة أو مغصوبة أو أُخذت بغير حق. أضف لذلك أنه إذا أراد أن يضحي، سواء بالضأن أو الإبل أو البقر أو الماعز، يجب عليه أن ينظر إلى السن؛ وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: " لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْن"؛ ولذلك حدد السن للإبل بخمس سنوات، والبقر بسنتين، وأيضًا الماعز بسنة واحدة، والضأن ستة أشهر.