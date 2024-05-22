"العطوي" لـ"سبق": الأراضي الرطبة تلعب دورًا مفصليًا في الاستجابة لظاهرة التغير المناخي

وأضافت: نظرًا لأن الأراضي الرطبة تعد من البيئات الفريدة في قيمتها من حيث تنوعها البيولوجي ومواردها الطبيعية المتجددة، كما تعتبر من موارد المياه الرئيسية، إذ تسهم في تنظيم كمية ونوعية المياه لتصبح المصدر الرئيس لتغذية المياه الجوفية عندما يكون منسوب المياه منخفضًا، وفضلًا عن أنها توفر البيئة الملائمة لمجموعة متميزة من النباتات والحيوانات ولاسيما الطيور المائية، فإنها تعتبر بيئات أساسية لمعيشة نسبة كبيرة من الأحياء المهددة بالانقراض، وأشارت إلى أنه على الرغم من الفوائد للأراضي الرطبة فإن تدهورها وفقدانها على المستوى الدولي يسير بصورة أسرع بكثير من غيرها من النظم الإيكولوجية.